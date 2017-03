Fenomeno quincados: quando le ultra 50enni si sentono adolescenti

La terapia ormonale sostitutiva alla menopausa per le quincados, a 'Fuori Tg', in onda su Rai3 giovedì 23 marzo.

"In Francia le chiamano 'quincados', ovvero cinquantenni-adolescenti: sono le donne che a 50 anni riscoprono la libertà, la bellezza e la voglia di vivere di quando erano più giovani. La medicina e la cosmetica si mettono al loro servizio, rallentando l'invecchiamento e migliorando l'aspetto fisico e la salute, in modo da garantire una qualità della vita soddisfacente ed anche una sessualità attiva oltre la menopausa. Si parlerà della terapia ormonale sostitutiva con il ginecologo Antonio Tafuri e l'oncologo Giovanni Codacci Pisanelli, ospiti in studio di Maria Rosaria De Medici, nella puntata di 'Fuori Tg', in onda su Rai3 giovedì 23 marzo alle 13.40" rivela in una nota la tv di Stato.