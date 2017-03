Crowdfunding: quando il sogno di venta di gruppo, su internet

Nuovo appuntamento con 'Fuori Tg', in onda giovedì 9 marzo su Rai3.

"Un'aspirazione individuale diventa un sogno condiviso: potere del crowdfunding, una forma di finanziamento collettivo in internet. La rete è ormai piena di piattaforme in cui si può presentare un'idea, indicando la cifra necessaria per realizzarla e la ricompensa per chi deciderà di finanziarla, oppure dare a chi è interessato la possibilità di acquistare preventivamente un prodotto per consentirne la produzione" si spiega in un comunicato dalla Rai.



"Raggiunta la somma, il progetto prende vita: con questo sistema si producono dischi, film, spettacoli teatrali, innovazioni tecnologiche. Oppure si pubblicano romanzi, come ha fatto la cantautrice milanese Micol Martinez. Ma si può anche fare del bene: l'applicazione Hug sostiene quelle iniziative sociali, in Italia e nel mondo, alle quali la crisi economica ha tagliato le gambe. Ne sanno qualcosa 30 bambini ugandesi che, grazie a operazioni agli occhi finanziate con Hug, hanno recuperato la vista" prosegue la tv di Stato.



Si descrive in ultimo: "Se ne parla domani giovedì 9 marzo a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 alle 13.40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti, con Davide Pellegrini, presidente dell'Associazione Italiana Sharing Economy e Francesco Di Candio, project leader della piattaforma di finanziamento collettivo Eppela. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."