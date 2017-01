Celiachia e dieta senza glutine muove in Italia mercato da 320 milioni

"Non tutti quelli che ricorrono a prodotti gluten free ne hanno davvero bisogno. Una cosa è infatti la celiachia, di cui soffrono 183.000 italiani, altra patologia è invece la sensibilità al glutine, che non presenta danni anatomici e non dura per tutta la vita" fanno sapere in un comunicato dalla Rai.



"Che si tratti di necessità o di una moda pubblicizzata da star del cinema e campioni sportivi, il mercato dei prodotti senza glutine muove ogni anno in Italia 320 milioni di euro, in parte per prescrizioni mediche e in parte per la convinzione che la dieta gluten free faccia comunque bene alla salute" prosegue la tv di Stato.



"Se ne parlerà venerdì 20 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti della puntata Enrico Cinotti, vicedirettore de 'Il Test', e Virna Cerne, direttore del dipartimento ricerca e sviluppo di dr. Schaer. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici" viene rivelato in conclusione.