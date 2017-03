Cannabis, non solo droga: quando l'Italia era secondo produttore mondiale

A Fuori Tg gli usi della cannabis, in onda venerdì 10 marzo su Rai3.

"C'è canapa e canapa, e non tutti gli usi che se ne possono fare sono illegali. La cannabis medicinale può avere un impiego molto vasto, dai bambini epilettici agli adulti oncologici, dando grossi benefici a pazienti senza valide alternative terapeutiche. Ma il dibattito è ancora aperto e il suo uso terapeutico è stato autorizzato solo in tempi recenti" viene comunicato della Rai.



La tv di Stato sottolinea: "La variante tessile, perno di una filiera che un secolo fa dava lavoro a migliaia di famiglie e di piccole aziende, al punto che l'Italia ne era il secondo produttore mondiale, serve per produrre alimenti (semi, olio, pane, pizza, dolci), ma anche carta, tessuti, bio-carburante, prodotti cosmetici e materiali per la bioedilizia."



"Un settore che si potrebbe rimettere in piedi in poco tempo e con poca spesa. Se ne parlerà venerdì 10 marzo a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 in onda su Rai3 alle 13.40, a cura di Mariella Venditti, con due medici, il neurologo Diego Centonze e l'oncologo Umberto Tirelli. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici" si fa sapere in conclusione.