C'è una Casa Futura per chi ha sindrome di Down ma vuole vivere da solo

"In che modo le persone con sindrome di Down possono raggiungere un buon livello di autonomia personale? Le telecamere del programma hanno visitato Casa Futura, una casa famiglia che ospita sei persone Down, che con l'aiuto di un assistente familiare e di due educatori portano avanti con successo un esperimento di vita indipendente" fanno sapere in un comunicato dalla Rai.



"Insieme ad alcune persone Down il programma ha girato per Roma in autobus e ha visitato una mostra, nell'ambito di un corso per l'autonomia organizzato dall'Associazione Italiana Persone Down. Se ne parla lunedì 30 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 alle 13.40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell'Associazione Italiana Persone Down, e Italo Maddalena, un adulto con sindrome di Down pienamente realizzato. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici" viene reso noto infine dalla tv pubblica di Stato.