Bicchieri a rendere a "Fuori Tg" (Rai3)

Bicchieri a rendere, su Rai3.

"Il Ministero dell'Ambiente, insieme a Legambiente, ha lanciato la campagna del vuoto a rendere. Il provvedimento, che prevede una sperimentazione di un anno, mira a sensibilizzare gli esercenti e l'opinione pubblica in generale sul tema della raccolta differenziata. Da febbraio nei ristoranti e nei bar le bottiglie di vetro e di plastica avranno una cauzione" viene riferito in una nota della tv di Stato.



La Rai scrive in ultimo: "E Fuori Tg propone: se insieme alle bottiglie fossero a rendere anche i bicchieri di plastica, così come avviene in Germania? Se ne parlerà martedì 14 novembre, alle 12.25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici Pietro Lepore della Confesercenti, Sergio Cristofanelli della Direzione Rifiuti del Ministero dell'Ambiente e il direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani."