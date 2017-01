Bed and Breakfast per sbarcare il lunario: con l'Anbba a Fuori Tg

"In tempi di crisi, disoccupati e famiglie proprietarie di appartamenti riescono a sbarcare il lunario aprendo dei bed and breakfast. Ma il business degli affitti può raggiungere dimensioni più vaste: una startup di Milano gestisce 300 appartamenti per conto dei proprietari, dando così lavoro a 30 persone" si riporta in una nota dalla Rai.



"Un lavoro che non si può improvvisare, anche per via di una situazione complessa sul piano legislativo, con normative che variano da una regione all'altra" prosegue la tv di Stato.



Si conclude infine: "Senza contare la difficoltà di far emergere l'evasione fiscale. Se ne parla venerdì 13 gennaio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 alle 13.40 su Rai3, a cura di Mariella Venditti. Ospiti di venerdì Franco Piscopo, presidente dell'Anbba (Associazione Nazionale Bed and Breakfast e Affittacamere) e l'architetto Giuseppe Franconi. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici."