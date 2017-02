Autismo: da Modena e Roma progetti di inclusione sociale

Il lavoro e l'autismo a 'Fuori Tg', in onda martedì 21 febbraio su Rai3.

"E' l'inclusione sociale dei ragazzi autistici il tema al centro della puntata di 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 in onda domani martedì 21 febbraio alle 13.40 su Rai3. - si espone in un comunicato dalla tv di Stato - Nel programma curato da Mariella Venditti, viaggio in due progetti di inclusione sociale che fanno del lavoro e dell'apprendimento di un mestiere il modo per aiutare il loro inserimento nella società."



"Il primo a Modena, dove, guidati dalle nonne e dai volontari dell'associazione 'Aut Aut', i ragazzi imparano a confezionare garganelli, ravioli e tortellini; l'altro a Roma, nel giardino della Luiss, dove i ragazzi imparano a prendersi cura di un orto, dalla semina al raccolto, con l'aiuto degli studenti universitari. Ospiti della puntata il giornalista Gianluca Nicoletti e il dottor Luigi Mazzone, neuropsichiatra infantile dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Conduce in studio Maria Rosaria De Medici" rende noto in ultimo la Rai.