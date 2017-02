Anche nei fast food si lavora a voucher

Quale futuro per i giovani: a Fuori Tg, in onda mercoledì 8 febbraio su Rai3.

"In Italia è disoccupato il 40% dei giovani attivi tra i 15 e i 24 anni, il doppio rispetto a 10 anni fa ed anche rispetto alla media europea. Per contrastare il fenomeno, il governo ha istituito in scuole e università la figura del tutor, per orientare i ragazzi al termine del percorso di studi verso la professione per la quale sono portati" viene comunicato dalla Rai.



"Ma è molto diffuso anche il precariato, che ha ormai assunto il volto del voucher. Alessandro lavora in un fast food e da sei anni viene pagato in voucher: costretto a lavorare anche se malato per il timore di non essere più richiamato, non ha alcun tipo di tutela e vive la sua condizione in un continuo stato d'ansia" prosegue la tv di Stato.



Si puntualizza in conclusione: "Se ne parlerà mercoledì 8 febbraio a 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13:40, a cura di Mariella Venditti, condotto da Maria Rosaria De Medici. Ospiti di mercoledì 8 febbraio il presidente dell'ANPAL Maurizio Del Conte e Walter Passerini de La Stampa."