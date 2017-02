Strage via Prati dei Papa, 30esimo anniversario: corona al monumento da FdI

Fratelli d'Italia depone una corona di fiori davanti al monumento che ricorda la strage di via Prati dei Papa.

Ieri, nel trentesimo anniversario dell'assassinio degli agenti di Polizia Giuseppe Scravaglieri e Rolando Lanari, uccisi da un commando delle Brigate Rosse in via dei Prati dei Papa, Fratelli d'Italia ha deposto una corona di fiori.



"Dopo decenni di silenzio e di oblio, e grazie alla mobilitazione dei cittadini, è stato realizzato - nell'ottobre del '96- un monumento attorno al quale ci raccoglieremo in memoria di questi servitori dello Stato brutalmente trivellati dai colpi di mitra. Ricorderemo anche l'agente Claudio Graziosi, ucciso nel 1977 a soli 21 anni sempre dal terrorismo rosso", ha dichiarato prima dell'iniziativa il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli, che ha poi guidato la delegazione.