Scuole Caserta a rischio chiusura prima di esami: Fedeli intervenga, chiede FdI

Interrogazione di Fratelli d'Italia al ministro dell'IStruzione Valria Fedeli sulla situazione delle scuole nel casertano.

"Le scuole della provincia di Caserta rischiano di chiudere, senza garantire neppure la possibilità di svolgere gli esami di Stato. Il governo, in particolare il ministro Fedeli, intervenga affinché sia garantita la prosecuzione dell'anno scolastico e il mantenimento dei servizi statali di istruzione", dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Giovanna Petrenga, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.



"La situazione è davvero critica - spiega - c'è il problema della prosecuzione dell'anno scolastico, e del mantenimento della presenza della scuola pubblica nel casertano. Si tratta di 96 istituti tutti privi di adeguamento alle norme sulla sicurezza per mancanza dei fondi, 94 dei quali non hanno né l'agibilità né il certificato di staticità. Questioni sulle quali non è consentito alcun tipo di superficialità. Ma c'è anche un problema serio relativo all'occupazione. La dichiarazione di dissesto della Provincia di Casera rischia di mettere in pericolo gli stipendi dei dipendenti, il licenziamento di lavoratori, e la chiusura del museo campano di Capua e il del centro dell'impiego".



"Ci chiediamo che fine abbiano fatto i soldi previsti da Matteo Renzi sulla Buona Scuola e sulla ripartizione dei fondi per la ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Qui - sottolinea l'esponente di FdI - siamo al fallimento totale con rischi gravissimi per famiglie e lavoratori".