Polizzagate, serve consiglio straordinario: Raggi riferisca in aula, dice FdI

Fratelli d'Italia chiede a Virginia Raggi di riferire davanti al Consiglio comunale sul POlizzagate.

"In relazione al costante aggravamento della posizione del sindaco Raggi ed alla luce della vicenda della polizza vita a suo nome stipulata dal suo ex capo di segreteria Romeo crediamo che sia assolutamente doveroso che il sindaco, indipendentemente dall'evolversi delle indagini da parte della Procura di Roma, venga in aula a riferire e che al suo intervento segua un dibattito tra le forze politiche per capire se ci siano le condizioni per proseguire la consigliatura o se viceversa sia il caso di prendere atto del venire meno delle condizioni minime per proseguire nel suo incarico e tornare al più presto a votare per eleggere un Sindaco libero da situazioni opache ed in grado di affrontare le difficili sfide per il futuro della Capitale" dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio e Andrea De Priamo vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Maurizio Politi e Francesco Figliomeni consiglieri capitolini, Rachele Mussolini Lista Civica "Con Giorgia".



"A questo proposito chiediamo alle altre forze di opposizione di sottoscrivere la nostra richiesta di consiglio straordinario ai sensi del regolamento", concludono.