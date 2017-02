Pianura e Chiaiano: non sfrattare ma svincolare case a chi vi abita, dice Nonno (FdI)

Marco Nonno di Fratelli d'Italia contro le raccomandatye di sfratto inviate da Luigi De Magistris.

"Il sindaco di Napoli non può vantare diritti su proprietà che di fatto sono private", dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia, in merito alle raccomandate inviate dal Comune di Napoli agli abitanti di appartamenti costruiti in un primo momento abusivamente ma sanati successivamente, su cui l'amministrazione comunale rivendica la proprietà.



"Su quegli immobili sanati già da anni, il Comune di Napoli rivendica in maniera illegittima la proprietà, essendo che per gli stessi i cittadini che li abitano hanno versato per anni sia l'ICI che l'IMU, tasse che spettano a chi è proprietario di una casa. - continua il consigliere - Quando si è trattato di incassare questi proventi il Comune li considerava proprietari ed ora li considera abusivi?".



"uesta manovra è incomprensibile ed è uno smacco fatto a chi per anni ha faticato per assicurarsi il diritto alla casa. Non permetterò questo esproprio illegale che si vuole perpetrare ai danni degli abitanti dei quartieri Pianura e Chiaiano" assicura.



"Per questi motivi propongo di avviare una compensazione che tenga conto delle tasse, ICI ed IMU appunto, versate nelle casse pubbliche dagli abitanti di quegli immobili in questi anni, così da poter svincolare quelle case a favore dei cittadini che già le abitano, restituendogli la giusta serenità ed accertando ciò che già per legge è un dato di fatto: sono i legittimi proprietari di quegli immobili", conclude l'esponente di FdI.