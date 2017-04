Manovra: su aumento IVA Gentiloni succube degli umori di Renzi, dice FdI

Sergio Berlato di Fratelli d'Italia sull'aumento dell'IVA.

"Il balletto sull'aumento o meno dell'IVA, che da giorni tiene in sospeso l'azione di manovra economica del Ministro delle finanze Pier Carlo Padoan, mette definitivamente allo scoperto, se mai ce ne fosse stato bisogno la regia occulta del governo Gentiloni - afferma il Consigliere regionale e Coordinatore per il Veneto di Fratelli d'Italia, Sergio Berlato. - Ogni scelta dell'Esecutivo è determinata dagli umori di Matteo Renzi preoccupato principalmente a riconquistare la segreteria del PD e già impegnato ad organizzare la sua campagna elettorale".



"Cuneo fiscale, aliquote IVA e ritocchi vari a tasse ed imposte sono argomenti che la sinistra utilizza solo per propaganda; - denuncia l'esponente di FdI - gli effetti negativi sull'economia e le ripercussioni dirette sulle famiglie ed le imprese passano in secondo piano. La gente assiste ormai da mesi ad un teatrino vergognoso su temi importanti che il governo, se non fosse succube degli umori del PD e del suo aspirante segretario, dovrebbe affrontare con più serietà e realismo".