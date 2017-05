Magistrati onorari: governo viola diritti sanciti da Consiglio d'Europa, dice FdI

Sergio Berlato di Fratelli d'Italia sulla questioen dei magistrati onorari.

"Il decreto di legge approvato in via preliminare dal CdM del 5 maggio non prevede e non riconosce alla categoria (dei magistrati onorari, ndr) i diritti fondamentali previsti per tutti i lavoratori quali previdenza, assistenza, maternità andando in contrasto con la nostra Costituzione e con la norma europea", dichiara in una nota Sergio Berlato, Consigliere regionale e Coordinatore per il Veneto di Fratelli d'Italia.



"Nonostante il Comitato europeo per i diritti sociali del Consiglio d'Europa, lo scorso 16 novembre abbia definitivamente stabilito che l'Italia deve assicurare ai magistrati onorari una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità e il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione, con questo decreto legislativo - prosegue - non solo non si riconoscono i diritti di lavoratore ma si declassano a lavoratori part time con iscrizione obbligatoria alla Gestione separata dell'Inps".



"Come Fratelli d'Italia siamo già intervenuti - ricorda - sia a livello regionale con una mozione votata dalla maggioranza, sia al Parlamento con Giorgia Meloni che ha sollecitato il ministro Andrea Orlando perchè si trovi una soluzione migliorativa per questi professionisti, senza i quali ci sarebbe la paralisi della Giustizia italiana, e continueremo ad intervenire affinchè, ai magistrati onorari, dopo ventidue anni di proroghe, non siano negati continuità lavorativa, retribuzione dignitosa e sostegno previdenziale e assicurativo in caso di cure oncologiche, infortuni, malattie professionali, gravidanze o allattamento".