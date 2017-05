Ddl Parchi: emendamento PD regala aree protette a petrolieri, dice FdI

Marcello Taglialatela e Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia sul ddl Parchi.

"Con un emendamento equivoco, ma neppure, troppo il PD fa l'ennesimo regalo ai poteri forti, in questo caso ai petrolieri". È quanto denunciano i deputati di Fratelli d'Italia Marcello Taglialatela e Walter Rizzetto, in merito al ddl Parchi.

"Il presidente della Commissione Ambiente ha presentato una modifica nella quale si prevede che all'interno dei parchi siano consentite attività estrattive (quelle già in corso) e le attività a loro connesse. - viene spiegato - Questo significa che si subordina la tutela del parco agli interessi di società multinazionali che si arricchiscono con la nostra terra, senza dare nulla, o quasi, in cambio".



"Paradossalmente - hanno concluso - il cittadino che vuole aprire una nuova finestra nella propria abitazione non potrà farlo, mentre le società che svolgono attività estrattive inquinanti e lavori legati all'estrazione ancora più inquinanti hanno il via libera. Ipocriti!".