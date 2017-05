Circhi con animali vanno normati e tutelati: stop processi ideologi, dice FdI

Fratelli d'Italia si schiera dalla parte dei circhi con gli animali.

"I circhi, vanno tutelati e promossi e non mortificati. Si tratta di una forma di cultura popolare cara ai bambini, di un'arte antica cui sono legate tradizioni secolari che si sono evolute nel tempo fino a raggiungere elevati livelli di espressione e creatività. Questo patrimonio, tutto intero, cioè comprensivo della presenza degli animali, deve incontrare un governo neutrale e senza pregiudizi" dichiara in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dopo aver partecipando a un convegno sugli spettacoli viaggianti al Capranichetta.



"Siamo stufi di incontrare ideologi da strapazzo che pontificano sull'uso degli animali senza saperne nulla scientificamente né da un punto di vista affettivo, persone che impegnano interi partiti sulla base di conoscenze solo teoriche" dichiara quindi Giuseppe Calendino, consigliere di FdI in XV municipio.



"In Italia - prosegue - abbiamo una tradizione ultracentenaria con famiglie gloriose che trasmettono il loro amore per questa attività artistica e la tramandano di generazione in generazione. La dignità e la salute degli animali sono un interesse primario per il circo moderno e l'unica cosa di cui c'è bisogno è una normativa efficace per regolamentare l'uso degli animali. Basta processi sommari e conclusioni affrettate."