Franco Zeffirelli: ricoverato a Roma per sospetta polmonite

Franco Zeffirelli, 94 anni, è stati ricoverato in una clinica romana per una presunta polmonite.

Franco Zeffirelli, 94 anni, è stato ricoverato in una clinica di Roma. I medici stanno sottoponendo il regista ad alcuni controlli per una presunta polmonite. I primi sospetti sullo stato di salute di Franco Zeffirelli si sono affacciati lunedì, quando il regista a disertato a Firenze l'inaugurazione del Centro internazionale per le arti dello spettacolo della Fondazione che porta il suo nome.