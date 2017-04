Voto circoli PD: dubbi non nasconda partecipazione democratica, dice Mirabelli

Franco Mirabelli sul voto dei circoli del PD.

"Capisco che ai giornali interessano di più le polemiche - spiega in una nota Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico -, ma sul congresso nei circoli del PD non comprendo quali siano i dubbi sui numeri e non vorrei che, dando spazio a queste polemiche, si finisse per nascondere i fatti: e cioè che si è verificata una grande partecipazione democratica. Tutto si è svolto regolarmente, si è discusso e si è votato. Non ci sono altri partiti in Italia che in due settimane portano così tanti iscritti a discutere e a votare. In Lombardia ha votato oltre il 60% degli iscritti al PD: una percentuale molto più alta rispetto al precedente congresso."



La capogruppo PD in Commissione Antimafia conclude infine: "Questa grande partecipazione democratica è un risultato importante, specie se si confronta con chi sceglie i propri candidati con pochi click sul web, salvo poi l'intervento del capo a sconfessare il risultato, come è accaduto a Genova. Il PD conferma invece di essere un grande partito del popolo, con molti iscritti che si impegnano direttamente, discutono e votano e il 30 aprile si metterà nelle mani degli elettori la decisione di chi guiderà il Partito Democratico nei prossimi anni."