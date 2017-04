Vaccini: anche aspirina ha controindicazioni ma chi non la usa? dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sul caso vaccini e Report.

"Nessuno ha mai pensato di chiudere Report, come è già stato detto chiaramente. Il punto è che non si può e non si deve far passare il messaggio che vaccinarsi fa male e quindi è meglio non farlo, oppure che vaccinarsi o meno è lo stesso perché non cambia nulla. La politica deve dire che ci si deve vaccinare perché i vaccini hanno consentito di debellare alcune malattie, anche in Italia" dichiara in un comunicato Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico.



"Siamo preoccupati di questa tendenza a non vaccinare i bambini, sostenuta anche dall'ambiguità dei messaggi diffusi. - afferma - Dovrebbe far riflettere la notizia che gli Stati Uniti hanno inserito l'Italia nell'elenco a rischio per il morbillo. E' questa la preoccupazione che stiamo esprimendo come PD".



"È noto che tutti i farmaci - conclude -, compresi quelli che hanno rivoluzionato la medicina possono avere delle controindicazioni e creare reazioni avverse in particolari soggetti. Su questo occorre sicuramente intervenire, ma non è pensabile che, siccome in alcuni casi ci sono delle reazioni negative, allora per esempio non si debbano più utilizzare più l'aspirina o gli antibiotici. Sono posizioni contro la scienza, che ci riportano indietro nel tempo."



Da sottolineare, però, che lo Stato non obbliga la somministrazione di aspirina o gli antibiotici, cosicché i cittadini possono essere liberi di curarsi anche con metodi alternativi.