Referendum Lombardia: per autonomia bastava chiedere come Emilia Romagna, dice Mirabelli

Franco Mirabelli del PD sul referendum per l'autonomia della Lombardia.

"Questa mattina Gentiloni ha firmato l'accordo con l'Emilia Romagna per trasferire alla Regione nuove competenze" espone in un comunicato Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico.

"Maroni invece in Lombardia fa il referendum - continua inoltre la capogruppo PD in Commissione Antimafia -, perdendo tempo e soldi (54 milioni) per fare ciò che si poteva fare prima destinando quei soldi a risolvere i problemi dei cittadini."

"Il referendum serve a fare propaganda - descrive in ultimo -, nascondendo 4 anni e mezzo di governo regionale senza alcun merito. Votare domenica è inutile come è inutile il referendum."