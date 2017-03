Milano chiude luoghi di culto evangelici. Regione vìola Costituzione, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD contro la legge regionale della Lombardia sui luoghi di culto.

"La denuncia del Coordinamento nazionale delle chiese evangeliche (COEN) sulla prossima chiusura di due luoghi di culto a Milano dimostra che la legge regionale lombarda e il modo in cui la Regione la sta applicando violano ormai in maniera palese il diritto costituzionale alla libertà di culto" dichiara in un comunicato Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico.



"Si tolgono senza ragione spazi di preghiera a tanti cittadini - rende noto la capogruppo PD in Commissione Antimafia -, si usano le norme urbanistiche per impedire a intere comunità religiose di ritrovarsi per pregare, discriminandole e privandole di un diritto fondamentale."



Comunica in conclusione: "Credo sia ora che il governo intervenga per impedire che venga violata così palesemente la nostra Costituzione."