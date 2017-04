Migranti: indagine su Ong è ancora tutta da dimostrare, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sul caso Ong.

"Al momento l'indagine della Procura di Catania sulle Ong è tutta da dimostrare e la battaglia propagandistica scatenata sull'inchiesta da alcune forze politiche rischia di colpire migliaia di volontari che quotidianamente si dedicano a salvare le persone in mare" diffonde in un comunicato il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli.



L'esponente dem spiega in ultimo: "Attribuire un fenomeno epocale come quello migratorio, che oltretutto non riguarda solo il nostro Paese, a qualche organizzazione criminale e ai suoi presunti rapporti con le Ong, mi pare una tesi un po' ardita che non tiene conto di qual è la situazione oggi in Nord Africa, in Siria e di quali ragioni spingono migliaia di persone disperate a cercare una vita diversa. L'immigrazione va regolata, ospitando solo chi nel proprio paese è a rischio della vita. Ma è una forzatura trasformare Ong impegnate in tutto il mondo in organizzazioni che favoriscono immigrazione e criminalità. Così come fa sorridere la tesi secondo cui gli stranieri arrivano nel nostro Paese perché li andiamo a prendere e non perché l'Italia è attaccata al Nord Africa."