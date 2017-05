Manifestazione migranti a Milano è contro idee di Gasparri, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sulla manifestazione pro migranti a MIlano di sabato 20 maggio.

"La manifestazione di sabato 20 a Milano è un'occasione per esprimere la necessità di fare passi avanti per rafforzare un sistema di accoglienza dei migranti fondato sul coinvolgimento di tutte le comunità e delle istituzioni" spiega in una nota Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico, in riferimento alla marcia pro migranti.



"Per chiedere di cambiare la legge Bossi-Fini, che come è evidente non funziona e che Gasparri ha votato. - prosegue l'esponente dem - Di fronte all'epocale fenomeno migratorio, serve garantire diritti e sancire i principi di legalità e di responsabilità."



"Per questo manifestiamo in favore di un'accoglienza operata con trasparenza - rende noto -, che aiuti soprattutto i soggetti più fragili a partire dai minori e dalle donne."

"Dunque - osserva in ultimo -, se la manifestazione di sabato è contro qualcosa o qualcuno è proprio contro le idee di cui anche Gasparri si fa promotore, che producono intolleranza, seminano paure, minano la convivenza civile e, anziché dare risposte, preferiscono strumentalizzare alimentando i sentimenti peggiori."