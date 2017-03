Locri: scritte sono intimidazione della 'ndrangheta, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD commenta le scritte apparse a Locri alla vigilia della Giornata della Memoria e dell'Impegno.

"Le scritte apparse sui muri dell'Arcivescovato di Locri rappresentano il tentativo evidente della 'ndrangheta - spiega in un comunicato Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico -, a poche ore dal duro discorso contro le mafie del presidente Sergio Mattarella, di ribadire la propria forza e il proprio radicamento in quel territorio."



Il capogruppo PD in Commissione Antimafia illustra dunque: "Quelle scritte offendono lo stato e appaiono minacciose nei confronti di don Luigi Ciotti e dello stesso vescovo di Locri che proprio ieri ha denunciato il tentativo delle mafie di utilizzare le manifestazioni religiose per affermare il proprio controllo."



Sottolinea: "Una iniziativa così esplicita e così diretta da parte della 'ndrangheta merita una risposta forte da parte dello Stato e di tutta la società civile."



Puntualizza in ultimo: "A don Ciotti e al vescovo di Locri non facciamo mancare vicinanza e solidarietà."