Legge elettorale: golpe? M5S pensi a come sceglie candidati, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sul voto di fiducia alla legge elettorale.

"Chi oggi grida allo scandalo per la fiducia sulla legge elettorale fino a ieri definiva i voti segreti un'aberrazione. Poi sgomberiamo il campo dalla parola 'golpe' - dichiara il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli -, perché questa legge elettorale non è voluta solo dalla maggioranza, ma è il frutto di un accordo anche con una parte consistente delle forze di opposizione. E voterà comunque il Parlamento."



La capogruppo PD in Commissione Antimafia evidenzia infine: "Inviterei il M5S ad un po' di cautela nelle critiche anche sui collegi elettorali e sui processi democratici, visto che ogni volta che hanno scelto un candidato poi è dovuta intervenire la magistratura per annullare la decisione. Il PD, la volta precedente, aveva scelto i candidati al Parlamento con le primarie; il Rosatellum invece prevede collegi uninominali e non sono certo collegi dove il cittadino non sceglie chi eleggere."