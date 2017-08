Indagine the Queen: Aversa non si costituisce parte civile. Sindaco in audizione, dice Mirabelli

Franco Mirabelli del PD sull'indagine 'the Queen'.

"Durante la riunione dell'ufficio di presidenza della commissione Antimafia ho chiesto e ottenuto di audire, alla ripresa dei lavori parlamentari, il sindaco del comune di Aversa, Enrico De Cristofaro. Come è noto il sindaco è coinvolto nella indagine 'the Queen' che riguarda i rapporti tra criminalità organizzata e pubblica amministrazione. La scelta del comune di Aversa, che ha deliberato di non costituirsi parte civile nell'inchiesta, appare grave in particolare in un territorio dove la camorra opera e si è insediata da tempo e dove, per questo, l'impegno dei comuni contro le mafie deve essere costante, senza ambiguità ed esplicito" rivela in un comunicato il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli.

"Per questo si è ritenuto opportuno convocare il sindaco per chiedergli di spiegare le ragioni di una scelta difficilmente comprensibile nella sostanza e nel metodo" espone in conclusione l'esponente dem.