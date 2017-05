Elezioni Francia: Macron è rottamazione come Renzi, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD commenta la vittoria di Emmanuel Macron.

"Macron ha vinto perché ha saputo spiegare che ci può essere un futuro politico per l'Europa senza rinunciare ai valori e all'identità europea - riporta in una nota Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico -, senza chiudersi. Anzi, chiarendo che costruire muri, al contrario, significherebbe perdere una parte di noi stessi e dell'Europa."



Scrive quindi: "Il vero errore dei sostenitori della Le Pen è stato considerare Macron come la continuità. Macron, invece, rappresenta la rottamazione dei partiti tradizionali del sistema politico francese, è una spinta verso il riformismo sano. La politica francese esce profondamente cambiata da questa consultazione elettorale e la forza di questo cambiamento sta proprio nella capacità di rompere i vecchi schemi."



"Anche per l'Italia la prospettiva non è chiudersi. Serve una speranza diversa: il PD lavora con questa stessa visione. Noi siamo l'unico partito che ha fatto un congresso vero, con migliaia di iscritti e primarie aperte, un congresso che ha riconfermato a larga maggioranza il segretario Matteo Renzi. Ora il Pd, dopo un periodo di difficoltà, è in grado di ripartire e mettere in campo un progetto per il Paese e, intanto, c'è un Governo che sta completando le riforme avviate in questi anni e i cui risultati si stanno cominciando a vedere" dichiara in conclusione.