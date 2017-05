Dopo intercettazioni Renzi con padre regolamentarne l'uso, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sulle intercettazioni tra Matteo Renzi ed il padre Tiziano.

"Non è normale che le telefonate private tra l'ex Presidente del Consiglio e suo padre finiscano sui giornali, specie perché trattasi di intercettazione irrilevante ai fini dell'inchiesta. Dopodiché dal contenuto diffuso Matteo Renzi esce più che bene: non solo non ha nulla di cui vergognarsi, ma dimostra una volta per tutte che ciò che ha detto pubblicamente è vero. Renzi può rivendicare di aver sempre chiesto e voluto la verità. Mentre M5S sta dimostrando ancora una volta di fare polemica sul nulla" chiarisce in un comunicato il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli.



Espone infine: "Sul tema delle intercettazioni c'è una discussione in Parlamento. È evidente che bisognerà regolamentare l'uso del contenuto delle intercettazioni, per evitare la diffusione di telefonate che non ha senso che siano pubbliche. Se un'intercettazione ha un rilievo penale è giusto sia a disposizione dei giornalisti, altrimenti è gossip e va quindi va tutelata di più la privacy delle persone."