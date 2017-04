Dazi USA: non conviene a Trump aprire guerra commerciale, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sui dazi degli Stati Uniti.

"L'Unione europea è un grande spazio di democrazia e il più grande mercato aperto e libero che esiste e che credo che dobbiamo difendere a tutti i costi questa dimensione. La Brexit e gli ultimi annunci di Donald Trump sui dazi sono risposte di chiusura e di difesa di fronte alla globalizzazione, risposte che guardano al passato e che costeranno care anche a chi le compie" comunica Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico.



"No credo che convenga agli Stati Uniti aprire una guerra commerciale e una fase di chiusura al mondo. I dazi - continua infine l'esponente dem -, come la Brexit, sono risposte pericolose, da guardare con preoccupazione. Sono però convinto che i cittadini comincino a comprendere che queste scelte di chiusura non convengono nemmeno a chi le fa. A Beppe Grillo che elogiava Trump chiedo: come mai non dice niente contro le posizioni USA che attaccano il nostro Made in Italy?"