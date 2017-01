Criminalità nel gioco d'azzardo: serve riordino settore per più legalità, dice Mirabelli (PD)

"La relazione della Commissione Antimafia sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco legale e illegale contiene molte proposte per promuovere la legalità e invita il governo e la Conferenza Stato-Regioni a dare seguito al lungo lavoro svolto - riferisce in un comunicato Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico -, dando il via libera al riordino del settore dei giochi, traducendo in un decreto ministeriale l'accordo Stato-Regioni, come previsto dalla legge di stabilità del 2015".



"Senza criminalizzare tutta la filiera, bisogna fare molto di più per aumentare legalità e trasparenza, regolamentando meglio e diminuendo sia la domanda che l'offerta di gioco. - specifica - E' chiaro che bisogna pensare, in prospettiva, anche ad una riduzione delle entrate dello Stato dal gioco d'azzardo. Questo scorcio di legislatura può e deve servire a varare una nuova norma di riordino del settore."



"Tutte le inchieste mostrano l'interesse della criminalità per il gioco - sottolinea l'esponente dem -, con il tentativo spesso riuscito di infiltrarsi nel gioco legale. Molto è stato fatto con la legge di stabilità 2015, fissando le prime norme per il riordino e agendo per diminuire sia la domanda che l'offerta di gioco. Ma non basta".



"Senza una norma di riordino che dia regole e responsabilità, diventa difficile garantire legalità in un settore segnato da un grande sommerso e dalla criminalità, con le attività di riciclaggio, usura e non solo. - prosegue - Si può rendere operativa la norma per diminuire subito del 30% le slot machine e toglierle dai bar e dai ristoranti, regolamentare le sale, agire meglio contro le ludopatie".



"Se le Regioni e il governo recepissero questa relazione, sarebbe davvero importante. - conclude il parlamentare - L'Antimafia propone di aumentare le condizioni ostative per le società e per i concessionari, di incrementare e migliorare i controlli con banche dati e migliore coordinamento tra le forze dell'ordine, di aumentare le pene per poter utilizzare le intercettazioni. Attrezzarsi per regolamentare il gioco online è poi la prossima sfida, perché la rete è più permeabile al malaffare e alla criminalità organizzata, servono strumenti investigativi nuovi e lo sforzo di tutta l'Ue per costruire nuova normativa sovranazionale."