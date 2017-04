Con apertura Reggia a Pasquetta Caserta comincia a competere, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD aull'apertura della Reggia di Caserta il giorno di Pasquetta.

"Il successo registrato dall'apertura dopo molti anni della Reggia di Caserta il giorno di Pasquetta è certamente il risultato dell'investimento che il governo Renzi e il ministro Franceschini hanno fatto per il rilancio della struttura" illustra in una nota il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli.



L'esponente dem puntualizza inoltre: "E ieri tutt'e le istituzioni casertane, a partire dall'amministrazione comunale, hanno dimostrato capacità e efficienza: la pulizia e il contrasto ad ogni forma di abusivismo hanno funzionato come mai."



"Ieri ospitando al meglio in tutta la città migliaia di visitatori Caserta ha dimostrato di potersi candidare ad ospitare eventi nazionali e internazionali e di poter competere a pieno titolo con le altre capitali italiane della cultura" espone in ultimo.