Arresto Cateno De Luca: sono stati ingannati gli elettori, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD commenta l'arresto di Cateno De Luca.

"Il caso di Cateno De Luca è l'ennesima dimostrazione che c'è una responsabilità dei partiti e di chi fa le liste che non può essere scaricata sull'Antimafia e sulle disquisizioni colte sul valore del Codice di autoregolamentazione. - riflette in una nota il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli - In realtà De Luca era già stato rinviato a giudizio per tentata concussione ed era prevista per domani la sentenza di quel processo, in cui il pm aveva chiesto 5 anni di condanna. Scegliere di mettere in lista una persona che, se condannata, il giorno dopo le elezioni sarebbe incorsa nelle disposizioni della legge Severino e quindi non avrebbe più potuto essere consigliere regionale significa come minimo ingannare gli elettori"

L'esponente dem comunica in ultimo: "L'arresto di ieri si aggiunge quindi ad una vicenda giudiziaria che non poteva non essere nota e che colpevolmente si è voluta trascurare."