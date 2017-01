Alde scarica M5S: punito opportunismo di Beppe Grillo, dice Mirabelli (PD)

"Evidentemente anche in Europa si sono accorti che l'opportunismo di Beppe Grillo e compagnia non era sopportabile" riferisce in una nota il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli.



"La scelta di aderire all'Alde - spiega la capogruppo PD in Commissione Antimafia -, decisa solo per convenienza a tavolino e da tempo dal guru genovese e da Casaleggio jr e imposta poi al movimento come scelta tecnica, attraverso un presunto percorso di democrazia diretta, viene brutalmente respinta in Europa."



Riporta quindi: "Forse a Bruxelles non si erano accorti di chi fossero i grillini italiani." Segnala in ultimo: "Ma evidentemente un pò di rassegna stampa è stata sufficiente per far capire ai liberali europei i valori e la cifra del movimento pentastellato."