ANAC istituita da Renzi: riduzione poteri è errore, dice Mirabelli (PD)

Franco Mirabelli del PD sull'ANAC.

"Prima del governo Renzi, l'Autorità nazionale anticorruzione non esisteva, Raffaele Cantone faceva il magistrato e non esisteva la legge anticorruzione che ha dato ad ANAC poteri e mezzi per poter intervenire preventivamente sulle gare e sui capitolati d'appalto. I 5 Stelle di tutto ciò si sono accorti solo ora, fino ad ora consideravano ANAC e Cantone lo strumento di propaganda del PD", espone in un comunicato il senatore del Partito Democratico Franco Mirabelli, dopo l'intervento del CdM che ha ridotto per decreto i poteri dell'ANAC.



"Improvvisamente i 5 Stelle scoprono l'importanza dell'ANAC e si stracciano le vesti di fronte ad un errore ammesso dallo stesso governo. - afferma - Riconoscere la rilevanza di ANAC e i meriti di Cantone solo quando serve per alimentare la propria propaganda è una cosa che la dice lunga sulla serietà dei pentastellati."