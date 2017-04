Usura: ddl bipartisan per pene maggiori e tutela minori, dice Cardiello (Fi)

Franco Cardiello di Forza Italia presenta un disegno di legge di riforma in materia di usura e circonvenzione d'incapace.

"Ho ascoltato il grido d'allarme lanciato dalle associazioni a sostegno delle vittime dell'usura ed ho presentato un disegno di legge di riforma del codice di procedura penale in materia di usura e circonvenzione d'incapace - informa in una nota l'esponente di Forza Italia Franco Cardiello -, raccogliendo la firma di circa 40 senatori di vari schieramenti politici. Auspico un pronto esame in commissione e poi in Aula."



"Il provvedimento è teso ad un ammodernamento dell'impianto legislativo e ad una nuova collocazione processual-penalistica. Innanzitutto la circonvenzione di persone incapaci e l'usura vengono inseriti tra i reati contro la persona, data l'evidente lesione ai beni della libertà e della dignità della persona che esse comportano. - spiega il senatore - Vengono poi irrogate maggiori pene e tutelate sia le vittime del racket sia i minori. Ad esempio, nel reato di circonvenzione è stato riformulato l'abuso a danno del minore che deve essere sempre protetto proprio perché, la sua minorata condizione di autodeterminazione deve presumersi in senso assoluto. La rimodulazione della fattispecie di usura prevede, invece, come unico parametro di verifica della natura usuraria quello delle 'condizioni di difficoltà economica e finanziaria' della vittima, requisito-spia del rapporto intersoggettivo tra vittima e strozzino, tra chi lo avvia perché ha bisogno e chi ne approfitta dettando condizioni esose a proprio vantaggio".



"Quanto all'inedita figura dell'usura a mezzo soggiogamento c'è da tenere in considerazione una sorta di metus potestatis ossia il timore che lo strozzino - afferma in conclusione -, nel caso di mancata adesione alla sua proposta, possa esercitare il suo potere di gettare la vittima nel baratro. Non v'è riduzione in schiavitù perché l'usuraio non esercita sulla vittima poteri corrispondenti a quelli del diritto dominicale, né la mantiene in uno stato di soggezione continuativa. Infine, si inserisce l'obbligo di interlocuzione obbligatoria tra Pubblico Ministero e Banca d'Italia per i reati di usura ed abusivismo finanziario, al fine di contrastare e prevenire questi fenomeni criminosi."