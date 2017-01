Padoan e Delrio sapevano di aumenti abbonamenti Trenitalia?, chiede Cardiello (Fi)

"Ho depositato questa mattina in Senato un'interrogazione urgente ai ministri Pier Carlo Padoan e Graziano Delrio per avere risposte sull'aumento del 35% sul costo degli abbonamenti per i pendolari che utilizzano l'Alta Velocità" annuncia in un comunicato il senatore di Forza Italia Franco Cardiello.



"In particolare - spiega -, ho chiesto di conoscere se i responsabili dei dicasteri competenti erano stati preventivamente messi a conoscenza di una simile decisione e, in caso affermativo, quale sia stata la loro valutazione, ma anche se effettivamente le persone interessate all'aumento siano non più di 700, come ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato."



"Circostanza che, se confermata, comunque non giustificherebbe il provvedimento" prosegue.



Spiega in ultimo il parlamentare: "Chiedo infine ai ministri se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente per sanare il grave danno che un simile aumento del costo dell'abbonamento produrrebbe su lavoratori e studenti."