Sulla Temporary Road di Franco Battiato: il film, completo e confidenziale

Per il ciclo 'Music Icons', il documentario 'Temporary Road', il primo progetto cinematografico dedicato a Franco Battiato. In onda mercoledì 19 aprile su Rai5.

"In Italia c'è chi lo considera, non a torto, il Maestro per eccellenza. L'unico artista che sia riuscito a coniugare sperimentazione e successo pop, spiritualità e classifica, meditazione e cinema d'avanguardia. Franco Battiato è anzitutto uno spirito libero e 'Temporary Road' - diretto da Giuseppe Pollicelli e Mario Tani - è il primo progetto cinematografico a lui dedicato" riportano in un comunicato dalla Rai.



"Rai Cultura lo propone mercoledì 19 aprile alle 21.15 su Rai5 per il ciclo 'Music Icons'. Il film spiega e racconta Battiato da una posizione privilegiata: seguendolo sui palchi del tour di 'Apriti Sesamo' così come negli hotel e nelle stanze della sua casa di Milo, alle pendici dell'Etna. Ne esce un ritratto completo e confidenziale, intervallato da preziose immagini di repertorio e da altrettanto suggestive riprese live, il tutto senza mai tradire lo spirito composto ed essenziale del musicista siciliano" prosegue la tv di Stato.



Si illustra in ultimo: "'Temporary Road' si propone di essere più di un documentario e nasce con il proposito di risultare un vero e proprio film, un lavoro completo che ripercorra le orme di una carriera considerabile, senza alcuna remora, come uno dei tasselli più significativi nel mosaico della musica contemporanea non soltanto italiana."