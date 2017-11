Franco Battiato si rompe femore e bacino: annullati 4 concerti

Incidente domestico per Franco Battiato, che si è rotto femore e bacino cadendo nelle propria abitazione di Milo. Annullati i concerti di Fasano, Lugano, Torino e Brescia.

Brutto incidente domestico per Franco Battiato. Il cantautore 72enne, infatti, è caduto nella sua casa di Milo (Catania) fratturandosi femore e bacino. L'infortunio necessiterà quindi una lunga degenza e per questo motivo la International Music and Arts ha annunciato la cancellazione di alcuni concerti di Battiato già in programma. A saltare i live dell'8 novembre a Fasano, del 10 novembre a Lugano, dell'11 novembre a Torino e la serata del 14 novembre a favore di Airc a Brescia. Ancora da stabilire quando e se queste date verranno recuperate, proprio perché non ci sono tempi certi sul recupero di Franco Battiato.