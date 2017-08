Francia: auto investe gruppo di militari e fugge, 6 feriti

Torna la paura terrorismo in Francia dopo che un gruppo di militari è stato investito da un'auto, che è poi riuscita a fuggire.

Un gruppo di militari in Francia è stato investito alle porte di Parigi da un'auto, sembra una BMW, nel comune di Levallois-Perret, nel dipartimento di Hauts-de-Seine. Per fortuna nessun morto ma 6 feriti, di cui due in gravi condizioni. Ancora non è chiaro se si tratti di terrorismo, ma il dipartimento di polizia di Hauts-de-Seine assicura che l'investimento "è stato un atto volontario". Sembra infatti che l'auto stesse come sostando "in attesa", accelerando "molto velocemente" appena individuato il gruppo di militari, dell'operazione antiterrorismo Sentinelle. L'auto è poi riuscita a fuggire, ed attualmente l'uomo alla guida è ricercato.