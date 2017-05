Francia, Macron batte Le Pen ma non astensionismo. L'ombra degli hacker

Le elezioni presidenziali in Francia si sono chiuse con la vittoria di Emmanuel Macron, che batte Marine Le Pen conquistando il 66% dei voti. Macron però rischia comunque di essere un presidente zoppo. L'astensionismo è da record e ci sono ancora 9 gigabyte di file hackerati tutti da analizzare.

Il governo francese ha bollato come "reato penale" la pubblicazione delle 9 gigabyte di email (datate fino al 24 aprile) di Emmanuel Macron, diffusi su Pastebin nel pomeriggio di venerdì 5 maggio, per impedire una influenza sull'esito delle elezioni presidenziali, le prime che si sono tenute sotto il regime di stato di emergenza (ininterrotto dagli attacchi terroristici del 2015).



Così, il 39enne Macron vince e diventa il nuovo (e più giovane) Presidente della Francia con il 66,06% delle preferenze. Prima di fondare il partito En Marche! per iniziare la corsa verso l'Eliseo, Macron è stato ministro dell'Economia dal 2014 al 2016 nel governo del socialista Francois Hollande, il presidente uscente meno aprrezzato di sempre.



L'Europa esulta perché era terribilmente spaventata dalla possibilità di una ennesima rivolta elettorale popolare contro l'establishment (dopo la Brexit e Trump), anche se in realtà dovrebbe solo riflettere sul fatto che la leader del Front National Marine Le Pen, l'estrema destra francese, sia finita al ballottaggio ed abbia conquistato ben il 34% dei voti. Inoltre, nelle elezioni di ieri si è registrato un astensionismo pari al 25,3% (il dato più elevato dal 1969), con un crescendo di schede bianche che hanno toccato quota 4,2 milioni.



C'è quindi poco di cui esultare, a parte il fatto che il neo presidente potrebbe rischiare subito un impeachment, se dai documenti di Macron hackerati verrà fuori qualcosa di compromettente, come si sospetta visto l'embargo governativo. Ovviamente, il comitato elettorale francese ha subito messo le mani avanti sostendo che gli hacker potrebbero aver mescolato documenti falsi con quelli autentici per "seminare dubbi e disinformazione".



Fatto sta, che tutta questa montagna di documenti su Macron rimane in rete per essere esaminata, anche attraverso link magnetici (quindi incensurabili) diffusi da WikiLeaks, che ha promesso di analizzare i file per capire se c'è davvero qualcosa di scottante.



Non è ancora chiaro chi ha sottratto questa mole di documenti di Macron, anche se sembra che siano stati pubblicati la prima volta sul forum di destra americano 4chan, lo stesso ha diffuso la notizia di un presunto conto off-shore delle Bahamas a nome del neo presidente della Repubblica francese. Emmanuel Macron ha più volte smentito di possedere tale conto, tanto da arrivare a denunciare per diffamazione la sfidante Marine Le Pen perché ne aveva parlato anche nell'ultimo dibattito televisivo prima del voto.



Il sito Bivol.bg che ne ha analizzato i metadati, rivela per il momento che i documenti su questo conto in un paradiso fiscale sembrano essere stati creati da due persone diverse ma con la stessa costosa stampante (Canon), dal valore fino a 100mila dollari: se di hacker si tratta, di certo quindi non sono squattrinati.



In molti, compresi Stati Uniti e Germania, hanno accusato ancora una volta la Russia dell'hackeraggio, ma Vladimir Putin ha respinto tutte le accuse. In conferenza stampa con Angela Merkel, Putin ha infatti specificato: "Non abbiamo mai interferito nella politica di altri paesi e vogliamo che nessuno di immischiarsi nella nostra. - aggiungendo - Purtroppo, abbiamo visto che il contrario accade da anni. Abbiamo visto tentativi di influenzare i processi politici in Russia sia direttamente sia attraverso le cosiddette Ong".