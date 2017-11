Ricerca: investimenti in diritto allo studio contro disparità, dice Verducci (PD)

Francesco Verducci del PD commenta le dichiarazioni di Paolo Gentiloni.

"Dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni oggi sono venute parole molto forti e importanti: investire in università e ricerca è la grande urgenza strategica per il nostro Paese. In particolare Gentiloni ha sottolineato la necessità di fare di più per i ricercatori e il diritto allo studio" evidenzia in una nota Francesco Verducci, responsabile Università e ricerca dell'esecutivo nazionale PD.



"La legge di bilancio appena presentata contiene su questo misure di spessore, a partire dall'assunzione di 1611 nuovi ricercatori e di stanziamenti per diritto allo studio, docenti e dottorandi. - ricorda quindi il senatore - All'inversione di tendenza costruita con i governi Renzi e Gentiloni dobbiamo riuscire a dare continuità. Questo ci spinge, nel percorso parlamentare della legge di bilancio, a rafforzare le misure a sostegno di studenti, ricercatori, docenti in modo che questa legislatura possa davvero essere uno spartiacque. Gli investimenti in diritto allo studio, università e ricerca sono il modo più forte di sostenere le nuove generazioni e contrastare disparità e diseguaglianze".