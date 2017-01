Rai: su piano informazione decisiva unica newsroom, dice Verducci (PD)

"Ho molto apprezzato la relazione di Campo Dall'Orto, perché contiene la giusta ambizione di rivoluzionare la Rai sul terreno decisivo per il servizio pubblico" rende noto Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico.



"Dopo il cortocircuito che ha portato alle dimissioni di Verdelli c'era il rischio di uno stallo che sarebbe stato insostenibile. Oggi da Maggioni e Campo Dall'Orto è venuto un rilancio progettuale importante. La Rai ha bisogno di grande innovazione per cogliere appieno le sue potenzialità - osserva in ultimo -, e di fare sempre più dell'informazione l'asset decisivo. La direzione di marcia verso un sistema integrato dell'informazione ed un'unica newsroom è decisiva per essere i numeri uno anche sul web (dove attualmente la Rai è ultima). Servono collegialità e condivisione con tutte le forze e le professionalità interne all'Azienda. E servono tempi stretti e certi per l'approvazione e l'attuazione del Piano."