Rai stabilizzi precari a partita IVA: Verducci (PD) presenta interrogazione

Francesco Verducci del PD sulla stabilizzazione dei lavoratori atipici in Rai.

"Stabilizzare i lavoratori atipici presenti in Rai significa riconoscere la dignità e il valore di migliaia di lavoratori presenti in azienda - riflette in una nota il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci -, che non godono di alcun diritto e sono da anni costretti a uno stato di precarietà. Per questo ho presentato un'interrogazione in Commissione di Vigilanza per chiedere alla Presidente e al Direttore generale Rai di affrontare la questione con estrema urgenza."



"Collaboratori con partita IVA continuano da molti anni a caratterizzare la produzione editoriale della Rai e rappresentano figure professionali di livello elevato" prosegue l'esponente dem - La Rai, in vista di un rinnovo del CCNL che tarda ad arrivare ad una conclusione, deve necessariamente valutare la possibilità di far fronte ad un prossimo ricambio generazionale delle risorse interne attraverso l'assunzione di personale atipico secondo il metodo della selezione pubblica, come accaduto nel 2015".



"Tale ritardo non è in linea con quanto promesso dalla precedente direzione generale nel 2016, ovvero l'avvio di un piano per la stabilizzazione dei lavoratori meno garantiti appartenenti a tutte le categorie di lavoratori atipici. - assicura il parlamentare - La grande ricchezza di professionalità maturata in seno all'Azienda non può continuare ad essere mortificata e la Rai ha tutte le condizioni per dare ai suoi lavoratori le risposte che attendono".