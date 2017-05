Rai: se M5S fa pressione su Freccero Fico si dimetta, dice Verducci (PD)

Francesco Verducci del PD contro Luigi Di Maio e Roberto Fico.

"Sarebbe molto grave se fosse vero, come riportato sul La Stampa, che Luigi Di Maio e Roberto Fico vogliano dettare la linea al consigliere Rai Carlo Freccero. - riporta in un comunicato il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci - Smentiscano immediatamente di aver telefonato a Freccero per attaccarlo per la sua astensione in Cda sul piano informazione. Altrimenti si dovrebbero dimettere subito, a partire da Fico che ricopre un ruolo di garanzia per la Rai come la presidenza della Vigilanza."



"Freccero è stato eletto in Cda con i voti del MoVimento 5 Stelle e sarebbe grave se il presidente della Vigilanza Fico e il vicepresidente della Camera Di Maio alla luce di questo chiamassero a piacimento il consigliere per dirgli come deve votare. Altro che politica fuori dalla Rai. L'idea, poi, di attribuire una targhetta di partito a una professionista come Milena Gabanelli è un insulto innanzitutto per la fondatrice di Report. E' opportuno che arrivino smentite a stretto giro" informa in conclusione l'esponente dem.