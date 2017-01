Rai presenti Piano News già 11 gennaio: stallo non più tollerabille, dice Verducci (PD)

'Lo stallo sul piano news della Rai non è più sostenibile. L'informazione è il cuore del servizio pubblico. C'è un bisogno enorme di informazione di qualità. Ne hanno bisogno i cittadini e la nostra democrazia, a maggior ragione nei tempi difficili e convulsi che viviamo. Per rilanciare la Rai serve più informazione, ed una rivoluzione nell'informazione che permetta all'azienda piena autonomia, autorevolezza, credibilità. Il Direttore Campo Dall'Orto e la Presidente Maggioni rimettano sui giusti binari il convoglio che è il cuore della 'mission' aziendale: un piano news all'altezza di una grande media company e al servizio di una grande democrazia" dichiara in una nota il senatore del PD Francesco Verducci, vicepresidente Commissione di Vigilanza Rai.



"Mi aspetto - conclude - che già nel CdA dell'11 gennaio venga presentato il nuovo Piano News. Sono passati in modo ingiustificato troppi mesi, aspettare ancora significherebbe per la Rai il rischio di un fallimento sul terreno più importante. Un rischio che va assolutamente scongiurato".