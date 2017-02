Rai non paga le partite IVA: bug database non ricada su lavoratori, dice Verducci (PD)

Francesco Verducci del PD sul fatto che la Rai non paga scorso novembre centinaia di lavoratori autonomi a partita IVA.

"Da quanto si apprende, dallo scorso novembre centinaia di lavoratori autonomi a partita IVA non ricevono più i regolari pagamenti delle fatture da parte della Rai: se tutto questo fosse confermato, si tratta di una situazione vergognosa e inaccettabile, intollerabile e ingiustificabile per ogni Azienda e in particolare per quella concessionaria del Servizio pubblico" denuncia in un comunicato Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico.



"Saremmo di fronte a una disfunzione organizzativa gravissima - spiega l'esponente dem -, che sta causando enormi problemi a tanti lavoratori spesso già alle prese con situazioni di precariato. L'aggiornamento del sistema di database dei contratti e delle fatture senza l'adeguato aggiornamento delle competenze delle risorse umane, sta evidentemente comportando perdite ed errori nella migrazione di dati dal vecchio al nuovo sistema, bloccando sostanzialmente l'emissione delle fatture e, di fatto, il pagamento delle retribuzioni a centinaia di collaboratori".



"Gli errori del sistema operativo non possono né devono essere fatti ricadere sui lavoratori. - conclude - L'Azienda assuma le proprie responsabilità senza scaricarle altrove e risolva quanto prima questa gravissima situazione."