Neve e terremoto, condizioni estreme: intervenga esercito, dice Verducci (PD)

"Dopo giorni di intense nevicate, che hanno causato interruzioni elettriche, considerevoli disagi per gli allevatori, le tre forti scosse di stamattina irrompono in un territorio che è già allo stremo delle sue forze" riporta in un comunicato Francesco Verducci, senatore del Partito Democratico.



Commenta dunque: "È necessario l'intervento immediato e diffuso dell'esercito, come già annunciato Pinotti, in aggiunta a quanto Protezione Civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine stanno facendo, per supportare le popolazioni sommerse dalla neve e angosciate dal nuovo sciame sismico."



Diffonde quindi: "È necessario liberare le vie di fuga delle abitazioni civili, di ospedali e scuole, delle aziende e dagli edifici pubblici, tenere sotto controllo le strade e le frazioni con pochi abitanti, liberare le comunità rimaste isolate."



Conclude infine: "Sono ore drammatiche, nelle quali la resistenza dei cittadini necessita di un sostegno straordinario, urgente e istantaneo."