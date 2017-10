Legge bilancio 2018: assunzione ricercatori fa da spartiacque, dice Verducci (PD)

Francesco Verducci del PD sulla legge di bilancio 2018.

"Una gran bella notizia dal Consiglio dei Ministri: la legge di bilancio prevede oltre 1500 nuovi ricercatori per l'Università italiana. Il piano di reclutamento annunciato da Gentiloni e Padoan è il più massiccio da molti anni a questa parte. Una misura importantissima, che segna un vero spartiacque" rende noto il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci.



"L'Italia torna a investire nel protagonismo e nel talento delle nuove generazioni - commenta in ultimo l'esponente dem -, in capitale umano e innovazione, nella centralità del sistema universitario per rafforzare la crescita. È un passo fondamentale e siamo fiduciosi che la legge possa contenere anche misure a sostegno del diritto allo studio, dei docenti e dei dottorandi, in modo da essere davvero ricordata come una delle più felici e positive per il mondo dell'università e della ricerca. Grazie al Presidente Gentiloni, al Ministro Padoan, alla Ministra Fedeli e alla Sottosegretaria alla Presidenza Boschi per quanto stanno facendo in queste ore."