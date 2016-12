La7 il martedì batte Rai3: sbagliato eliminare informazione politica, dice Verducci (PD)

"Rai3 ancora superata da La7 in prima serata" riferisce il senatore del Partito Democratico Francesco Verducci. "Martedì scorso, al suo esordio 'Mi manda Rai3' è stato visto meno rispetto al talk di informazione politica che andava in onda su La7" prosegue il parlamentare PD.



Rende noto dunque: "In 840 mila (3,8%) erano su Rai3 mentre in 867mila (4,2%) guardavano La7." "È un brutto segnale" continua.



"La Rai dovrebbe investire in informazione molto di più, perché l'informazione è il cuore del servizio pubblico" osserva. "Togliere spazio all'informazione politica è una scelta sbagliata e controproducente - dichiara in ultimo -, per l'autorevolezza e la credibilità di Rai3 e del servizio pubblico, come in questo caso rilevano anche i dati di ascolto."